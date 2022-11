L’operatore virtuale Very Mobile ha recentemente lanciato, in tutti i punti vendita, una nuova opzione a pagamento denominata Very Protetti.

Questa nuova opzione ha lo scopo finale di proteggere la navigazione dei propri clienti, da tutti i rischi che ne derivano dal web. Scopriamo insieme come funziona ed il costo mensile da sostenere per usufruirne.

Very Mobile lancia l’opzione aggiuntiva Very Protetti

La nuova opzione Very Protetti sarà disponibile al costo di 0,99 euro al mese, con il primo mese gratuito. Non sarà previsto alcun costo di attivazione e, a partire dal secondo mese, l’opzione si rinnoverà in automatico, salvo disattivazione. Per la gestione delle funzionalità sarà necessario attendere l’aggiornamento dell’applicazione Very Mobile, previsto sugli store per oggi, 21 Novembre 2022.

Con la nuova opzione Very Protetti, i clienti Very Mobile potranno impostare tre diversi filtri di protezione, troviamo per esempio il Filtro Contenuti, per limitare l’accesso a contenuti parzialmente pericolosi o non adatti all’età di chi utilizza lo smartphone, il Filtro Privacy che consente di bloccare i siti che tracciano la propria attività online e quelli che utilizzano i dati del cliente per proporre contenuti pubblicitari invasivi.

Infine troviamo anche il Filtro Navigazione, che protegge la navigazione da virus, malware, phishing, crypto mining, siti di spam e altre minacce del web. Per configurazione di default, il filtro per i contenuti e quello dedicato alla navigazione saranno preimpostati sulla modalità ON. Sarà poi compito del cliente decidere quale filtro impostare in base alle proprie esigenze, anche tutti e tre!.