Very Mobile è clamorosa: 220GB con tutto senza limiti e un buono Amazon gratis

L’obiettivo dei gestori in questo momento è quello di riuscire a chiarire le cose, mettendosi nel posto che gli spetta. I grandi provider stanno facendo infatti di tutto per rubare utenti ai gestori virtuali, i quali sono riusciti ad inserirsi alla grande nel mondo della telefonia mobile ormai da qualche anno a questa parte. I tanti contenuti di cui queste nuove compagnie dispongono mettono in netta difficoltà i provider più blasonati, i quali però sembrerebbero esserci adeguati alla grande. Le offerte avrebbero infatti raccolto al loro interno tanti nuovi contenuti interessanti tenendo i prezzi ben al di sotto di quei 10 € mensili a cui tutti in passato anelavano. Proprio per tale motivo bisogna fare molta attenzione: sottoscrivete l’offerta che più fa al caso vostro, talvolta senza badare neanche troppo al prezzo.

I presupposti con cui Very Mobile intraprende questa nuova campagna promozionale del mese di novembre sono ormai ben fondati su capisaldi che già si conoscevano. Offrire una buona qualità ma soprattutto disporre tantissimi contenuti e un super regalo per gli amanti dello shopping online.

Very Mobile: ci sono due offerte stratosferiche tra cui una con 220 giga disponibili ogni mese

La prima soluzione di cui tutti possono beneficiare, aprendo direttamente il sito di Very Mobile è quella che costa solo 5,99 € al mese per sempre per chi la sceglie. Al suo interno ecco dunque minuti senza limiti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori con 50 giga di traffico dati per navigare sul web.

Segue poi la migliore promozione in assoluto, quella che offre la maggior quantità di giga in tutto il mondo della telefonia mobile. Si tratta dell’offerta con 220 giga di traffico dati per navigare in Internet, oltre a minuti ed SMS senza limiti. Il prezzo mensile corrisponde a soli 9,99 euro al mese per sempre. Ricordiamo anche che tutte le offerte del gestore prevedono un’attivazione gratuita così come la consegna della scheda SIM.

In più, tutti coloro che sottoscriveranno entro oggi una di queste offerte, potranno portare a casa un buono Amazon del valore di 10 €.