L’operatore Vodafone Italia, sta proponendo ad alcuni suoi ex clienti, che hanno precedentemente lasciato il consenso commerciale, l’offerta Silver a soli 7.99 euro al mese.

Si tratta di una nuova campagna winback dedicata proprio a clienti selezionati dall’operatore a cui viene mandato un SMS di invito. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Torna in Vodafone con l’offerta Silver

L’offerta Silver comprende ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile alla massima velocità disponibile al prezzo di 7.99 euro al mese. In aggiunta si avranno anche 300 minuti internazionali verso tantissime destinazioni, anche non Europee.

Ecco un esempio dell’SMS dell’operatore: “Dacci una seconda chance, torna in Vodafone! 100 Giga, minuti e sms illimitati a 7.99E/mese. Servizi INCLUSI: Segreteria, Chiamami e Recall, SMS di ritorno, Verifica credito. Costo SIM GRATIS e attivazione 0.01 euro! Per attivare vieni nei nostri negozi entro il 22/11“. La scadenza, per il momento, è fissata per domani, martedì 22 novembre 2022.

Il costo della SIM viene offerto gratuitamente, mentre per il costo di attivazione si paga 1 centesimo di euro. Sommando anche il primo mese anticipato dell’offerta, in questo caso la spesa iniziale complessiva risulta dunque pari a 8 euro, ma come sempre non sono esclusi importi diversi per altri clienti.