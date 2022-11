In occasione del Gala FIRST Inspire 2022, Brian Tong ha avuto la possibilità di intervistare l’attuale CEO del colosso di Cupertino Apple, Tim Cook.

Durante questa intervista Cook ha raccontato della sua formazione, di una delle lezioni più importanti che gli ha insegnato Steve Jobs, di come affronta la calma e altro ancora. Scopriamo insieme i dettagli.

Tim Cook ha parlato di una delle lezioni più importanti che gli ha insegnato Steve Jobs

Quando Tong ha chiesto a Tim Cook in che modo l’istruzione ha influenzato il suo percorso, il CEO di Apple ha raccontato di essere un “prodotto” del sistema scolastico pubblico. Considera la sua istruzione come la base di tutto ciò che è stato in grado di fare, compresa la gestione di Apple. Tim Cook a ringraziato i suoi genitori e gli insegnanti che hanno posto l’accento sull’importanza dell’istruzione.

Tong ha anche chiesto quali sono le lezioni di vita che hanno colpito Cook. Ha risposto che Steve Jobs gli ha insegnato che “la gioia è nel viaggio. Sai, io pensavo sempre alla cosa successiva e rimandavo sempre la felicità a quando sarebbe arrivata quella cosa successiva. E naturalmente la cosa successiva non si verifica mai. Ma lui mi ha insegnato che la gioia è nel viaggio“.

Cook ha anche parlato del valore di trovare una passione e di come Apple si adoperi per garantire un accesso paritario a tutti finanziando iniziative educative. Quando si tratta di mantenere la calma alla guida di Apple, Cook ha detto di concentrare le sue energie sull’amore per le persone con cui lavora, sul miglioramento reciproco e sulla realizzazione di un grande lavoro che arricchisca la vita degli altri.