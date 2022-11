Abbiamo assistito alla rinascita delle categorie di tablet Android con l’avvento del lavoro a distanza e dell’istruzione domiciliare. Mentre alcune aziende, come Xiaomi, hanno deciso di tornare, sono emersi nuovi contendenti come Realme, Vivo e Oppo. Quest’ultimo ha introdotto l’Oppo Pad all’inizio di quest’anno, insieme a un Oppo Pad Air di fascia media. L’Oppo Pad è sul mercato da alcuni mesi e l’azienda sta già lavorando a un successore, probabilmente l’Oppo Pad 2.

Emerge un nuovo claim, che cita la nota azienda cinese Digital Chat Station. Oppo, sostiene, sta già lavorando a un nuovo modello per sostituire l’Oppo Pad. Questo probabile Oppo Pad 2 avrà il SoC MediaTek Dimensity 9000 ed un display con una risoluzione di 2.800 x 2.000 pixel. Ci aspettiamo che la banda cinese si riferisca a questo come a un display da 2,8 K, come hanno fatto con la risoluzione di 1.500 px che ha debuttato con numerosi telefoni quest’anno.

Oppo Pad 2 sarà il secondo device con Dimensity 9000

È interessante notare che questo è il secondo tablet che abbiamo sentito verrà rilasciato con il Dimensity 9000. Il Lenovo Tab Extreme con questo processore identico è stato rilevato su Google Play Console pochi giorni fa. Il Dimensity 9000 è stato rilasciato all’inizio di quest’anno per competere con il processore Snapdragon 8 Gen 1. Tuttavia, non era l’opzione preferita per molte aziende. Era disponibile solo in poche varianti e, in alcuni casi, con un’offerta estremamente limitata. Questo chipset sembra essere arrivato e, curiosamente, sostituirà lo Snapdragon 870 nel mercato dei tablet. Lo Snapdragon 870 alimenta l’Oppo Pad, mentre il Dimensity 9000 alimenta l’Oppo Pad 2.

L’Oppo Pad aveva anche uno schermo LCD IPS da 11 pollici con 2.560 x 1.600 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Inoltre, il tablet dispone di Quad Speakers, una batteria da 8.360 mAh con ricarica da 33 W e fino a 8 GB di RAM con 256 GB di memoria interna. Il display, i quattro altoparlanti e la batteria del nuovo Oppo Pad 2 potrebbero essere simili.

Vale la pena notare che Oppo è estremamente impegnato alla fine dell’anno. La serie Oppo Reno9 verrà svelata la prossima settimana e le voci suggeriscono che i nuovi dispositivi pieghevoli verranno rilasciati a dicembre. Non saremmo sorpresi se l’Oppo Pad 2 fosse rilasciato prima della fine dell’anno.v