Netflix è spaventosa: solo 5 euro al mese per avere tutto, ecco 3 Serie TV stupende

Secondo quanto riportato, questa volta sarà davvero difficile battere un’azienda come Netflix visto il nuovo tipo di abbonamento di cui tutti possono usufruire. Mentre da un lato tutti gli altri colossi del mondo dello streaming stavano provando ad accorciare le distanze con la celebre piattaforma colorata di rosso e nero, quest’ultima correva ai ripari disponendo nuove direttive.

È arrivato infatti l’ultimo abbonamento basato sulle pubblicità, quello che negli Stati Uniti era arrivato in anticipo con la sorpresa dei clienti. Sarà possibile questa volta pagare ancora di meno avendo quasi al completo l’intero servizio di Netflix. Il costo mensile corrisponderà a soli 5,49 €, con alcune piccole postille. Gli utenti devono ricordare che sto scrivendo questa promozione, avranno a disposizione di tutti i contenuti ma con delle pubblicità. Più precisamente per ogni ora di contenuti riprodotti, si presenteranno a intermittenza 4 o 5 minuti di pubblicità. La qualità di visione sarà in HD a 720p.

Netflix offre tre nuove serie TV davvero eccezionali, alcune esistevano già ma sono arrivate le nuove stagioni

Per quanto riguarda i contenuti, Netflix resta il colosso incontrastato contante produzioni eccezionali. Al primo posto in questo momento nella classifica c’è The Crown, con tutte le vicende della casa reale inglese in tutta la sua storia.

A seguire è possibile trovare al secondo posto la famosissima serie tv arrivata alla quarta stagione, ovvero Manifest. La storia diventa sempre più intrecciata con tantissimi misteri da risolvere per i protagonisti, i quali di certo non si tirano indietro. Infine al terzo posto ecco una nuova stagione della serie che parla di alcuni adolescenti in balia di un caso di omicidio da risolvere. Stiamo parlando di Uno di noi mente.