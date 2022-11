MediaWorld alza di molto il livello dei propri sconti, con la presentazione di una campagna promozionale che vuole essere tra le migliori del periodo, offrendo al consumatore la possibilità di accedere a prezzi bassi e convenienti su tanti prodotti.

La soluzione corrente, come era lecito immaginarsi, risulta essere disponibile praticamente ovunque in Italia, ciò sta a significare che i medesimi acquisti possono essere tranquillamente completati in negozio ed online, senza differenze sostanziali. Per l’occasione, Mediaworld ha deciso di attivare la spedizione gratuita presso il proprio domicilio, al superamento di una determinata soglia di spesa.

Ecco le offerte Amazon del Black Friday, trovate tutti i codici sconto gratis sul nostro canale Telegram, con i prezzi più bassi del momento.

MediaWorld: offerte con i prezzi migliori del momento

Offerte a non finire in un volantino Mediaworld che riserva ogni giorno sempre più sorprese a tutti gli utenti, data la disponibilità di un risparmio fuori da ogni logica in Italia. Il volantino parte proprio dal voler cercare di soddisfare tutti gli utenti che sono alla ricerca di prodotti di fascia alta, in particolare smartphone di ultima generazione.

I modelli in promozione sono tantissimi e molto vari tra di loro, a partire ad esempio dal Galaxy S22 Ultra 5G, il top assoluto di quest’anno, il cui prezzo è di 999 euro. Non manca poi il bellissimo apple iPhone 14, in vendita a 1049 euro, per scendere, per modo di dire, verso modelli leggermente più economici, come Galaxy S22+, disponibile a 949 euro, oppure anche Galaxy S22, in vendita a 749 euro.