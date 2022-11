La Commissione Europea ha proposto il primo quadro giuridico in assoluto sull’IA, che affronta i rischi e consente all’Europa di svolgere un ruolo di primo piano a livello globale.

La proposta di regolamentazione mira a fornire agli sviluppatori, ai distributori e agli utenti dell’IA requisiti e obblighi chiari in merito agli usi specifici. Al tempo stesso, la proposta mira a ridurre gli oneri amministrativi e finanziari per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI).

La proposta fa parte di un più ampio pacchetto AI, che include anche il Piano Coordinato aggiornato. Insieme, il quadro normativo e il piano coordinato garantiranno la sicurezza e i diritti fondamentali delle persone e delle imprese quando si tratta di IA. Inoltre, rafforzeranno l’adozione, gli investimenti e l’innovazione nell’IA in tutta l’UE.

Perché abbiamo bisogno di regole sull’IA?

La proposta di regolamento sull’IA garantisce che gli europei possano fidarsi di ciò che l’IA ha da offrire. Sebbene la maggior parte dei sistemi di intelligenza artificiale rappresenti un rischio limitato o nullo e possa contribuire a risolvere molte sfide per la società, alcuni sistemi di intelligenza artificiale creano rischi che dobbiamo affrontare per evitare esiti indesiderati.

Ad esempio, spesso non è possibile scoprire perché un sistema di intelligenza artificiale ha preso una decisione o una previsione e ha intrapreso un’azione particolare. Pertanto, può diventare difficile valutare se qualcuno sia stato ingiustamente svantaggiato, ad esempio in una decisione di assunzione o in una domanda per un regime di pubblica utilità.

Sebbene la legislazione esistente fornisca una certa protezione, non è sufficiente per affrontare le sfide specifiche che i sistemi di IA possono comportare.

Inoltre ,tutti i sistemi di intelligenza artificiale considerati una chiara minaccia alla sicurezza, ai mezzi di sussistenza e ai diritti delle persone saranno banditi.