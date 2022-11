La Coppa del Mondo FIFA si svolgerà per la prima volta in assoluto in Medio Oriente quest’anno. A meno di una settimana dalla fine, il Qatar si prepara ad accogliere milioni di turisti con un’accoglienza da tappeto rosso.

Il calcio è già stato influenzato dalla tecnologia per anni. Ad esempio, i replay video assistiti e la tecnologia della linea di porta migliorano la precisione e eliminano gli errori. Inoltre, gli algoritmi attuali e futuri basati sull’intelligenza artificiale offrono approfondimenti che dovrebbero migliorare il gioco.

Per esempio, negozi e i siti Web di shopping online in Qatar possono utilizzare un software basato sull’intelligenza artificiale per creare una migliore esperienza del cliente.

La tecnologia riconosce automaticamente gli oggetti raccolti o riposizionati utilizzando telecamere e sensori sopraelevati e produce un carrello virtuale per ogni cliente. Il programma addebiterà immediatamente il costo degli articoli acquistati sulla carta di credito del cliente una volta lasciato il negozio, indipendentemente dal fatto che il consumatore metta gli articoli in tasca, in borsa o semplicemente li porti. I clienti devono spendere solo pochi secondi invece di minuti per acquistare un drink o uno spuntino negli stabilimenti abilitati all’intelligenza artificiale

Tutto gestito dall’IA

Anche le divise dei Mondiali per i calciatori sono state recentemente affiancate da un IA.

In uno studio recente, i data scientist hanno esaminato quanto vengono pagati i giocatori di calcio professionisti utilizzando l’apprendimento automatico e la scienza dei dati.

Il calcio moderno ha una varietà di affascinanti applicazioni del Machine Learning. Ad esempio, ci sono siti web che utilizzano un’interfaccia bayesiana per anticipare i risultati delle partite in base ai dati più recenti in essa contenuti. Questa fornisce i risultati finali in base ai dati di incontri precedenti per stimare la probabilità di vincita.