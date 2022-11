Avete paura dei ladri? Potrete stare tranquilli acquistando le nuove telecamere di eufy che possiedono tutte le caratteristiche utili per evitare problemi.

Nella confezione troverete la base e le due videocamere con pannello solare integrato, con le staffe di montaggio. Partendo dalla base, la HomeBase 3, è totalmente rinnovata e con un design molto elegante in bianco e grigio, ottima per l’arredamento. In alto ecco una barra magnetica removibile: nella base è infatti possibile inserire un HDD o un SSD fino a 5TB, proprio al di sotto della barra appena citata. Sul fronte il LED di segnalazione dello status di funzionamento e prese USB 3.0 e 2.0 e porta LAN . Sul posteriore un tasto di sincronizzazione. Presente l’AI che si autoa-ggiorna: questa serve per riconoscere tutti i movimenti e registrare in base ai movimenti. Inoltre riconoscerà i volti più noti che frequentano la casa e quelli che invece non sono mai stati notati.

Le videocamere invece mostrano un’estetica molto curata con al di sopra un pannello solare che consentirà di avere sempre la batteria carica, anche se è presente il connettore Type-C per tenerle sempre in corrente. Le videocamere possono arrivare ad uno zoom 7X con risoluzione 4K. L’ingrandimento avviene digitalmente, ma la qualità è davvero ottima sotto tutti i punti di vista. I nostri test hanno mostrato ottimi risultati. Presente anche un flash-faretto che si illuminerà non appena individuerà un intruso.

App, connettività e resa in video

L’app è fatta davvero bene e consente di aggiungere rapidamente HomeBase e videocamere. Nelle impostazioni potrete registrare un video, tagliare le immagini e fare screenshot. Potrete anche parlare direttamente dalla telecamera e ascoltare l’audio registrato dalla telecamera. Nel menu aggiuntivo ecco anche l’opzione che consente di vedere tutto quello che è successo attraverso gli eventi. Ci sono modalità notte con bianco e nero o a colori con il flash, si può attivare l’allarme manuale con un suono che partirà direttamente dalla telecamera. Nell’app troverete anche i visi familiari e i visi sconosciuti che le videocamere rileveranno.

Ci sono vari piani di registrazione con archiviazione su cloud se non usate un HDD o un SSD. Si parte da 2,99 euro al mese per passare al piano plus a 9,99 euro al mese che copre ben 10 dispositivi.

Potrete settare gli orari in cui tenere attivo l’allarme con varie tipologie per ogni telecamera. Presente anche il geofencing, con il quale potrete disattivare e attivare le telecamere in automatico semplicemente trovandovi in casa o meno.

Conclusioni

Le videocamere di eufy ci sono piaciute tantissimo ed abbiamo avuto ottimi risultati anche con la ricarica mediante i pannelli solari. Ma perché acquistarle? Perché sono videocamere che non hanno bisogno per forza di rete elettrica né di Wi-Fi essendo collegate ad un HomeBase (che sarà in questo caso collegato ad internet). Il prezzo di due telecamere con HomeBase 3 incluso, è di circa 500 euro, comunque meno costoso di un sistema di telecamere installato da un’azienda specializzata.