Le cose si sono messe subito male per Elon Musk relativamente all’acquisizione di Twitter, essendo che sono partite immediatamente le proteste per quanto concerne la “spunta blu” a 8 dollari e la grande ondata di licenziamenti avvenuta nelle ultime ore.

Tuttavia, pare che nelle ultime ore ci sia stato finalmente un lieto avvenimento per il magnate sudafricano. Infatti, il suddetto è stato protagonista di un siparietto molto curioso sul web con il nostro Ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini.

Matteo Salvini ed Elon Musk: cosa si sono detti i due?

Nelle ultime ore, il vicepremier durante un convegno tenuto a Roma, ha definito Elon Musk come uno dei “principali geni innovativi“ presenti a livello globale, invitandolo anche a credere maggiormente nel nostro Paese. Infatti, durante il convegno ha dichiarato: “Mi piacerebbe vederlo lavorare di più con l’Italia ed in Italia. Come Ministro dei Trasporti vorrei creare un polo di attrazione di investimenti e capitali stranieri”. La risposta di Elon Musk non si è fatta di certo attendere ed è arrivata dopo poche ore. Il CEO di Twitter si è infatti definito onorato dell’invito.

Salvini non ha esitato a cogliere la palla al balzo, dicendo a Musk che “per te le porte del mio Ministero sono sempre aperte”. Il secondo ha risposto nuovamente, rivolgendosi al leader della Lega dandogli quasi una sorta di appuntamento “non vedo l’ora di incontrarlo”, aveva twittato poco tempo prima dell’invito.

Non si è ancora capito con precisione se il magnate verrà o meno nel nostro Paese per qualche questione politica. L’ultima volta che è venuto a farci visita è stato quando a luglio ha incontrato Papa Francesco in Vaticano.