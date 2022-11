Paga con PayPal Pay in 3 rate è una funzionalità che ti consente di dividere il tuo acquisto in 3 pagamenti, con il 1° pagamento dovuto al momento dell’acquisto e 2 pagamenti successivi effettuati ogni mese nella stessa data.

PayPal Pay in 3 non è disponibile per alcuni commercianti e merci. Potrebbero anche decidere di non offrire PayPal Pay in 3 come opzione sulla base dei controlli interni.

Se scegli PayPal Pay in 3 come metodo di pagamento quando effettui il check-out, verrai guidato attraverso il processo di richiesta. Riceverai una decisione istantaneamente, ma non tutti saranno approvati sulla base dei nostri controlli interni.

Come puoi pagare con PayPal Pay in 3?

Basta scegliere di pagare con PayPal quando acquisti online e se si tratta di una transazione idonea, vedrai la funzione come uno dei metodi di pagamento disponibili. Richiedi semplicemente un piano PayPal Pay in 3 in pochi passaggi, prendi una decisione immediata e termina il pagamento.

PayPal Pay in 3 è disponibile con valori di carrello idonei compresi tra 30 e 2.000 euro. Vedrai il link ai termini e condizioni quando scegli di richiedere PayPal Pay in 3 al momento del pagamento e devi leggerli prima di inviare la domanda. Avrai anche la possibilità di scaricare i termini e le condizioni.

Non sono previste commissioni di iscrizione per scegliere di pagare con PayPal Pay in 3 e nessuna penale per gli acquisti effettuati dal 1 ottobre 2021.

Tuttavia, se sei in ritardo con un pagamento nell’ambito di un piano Pay in 3 per un acquisto effettuato entro il 30 settembre 2021, ti verrà addebitata una penale per il ritardo. Il tuo piano durerà 2 mesi in totale. Il primo pagamento sarà dovuto al momento dell’acquisto, seguito da 2 ulteriori pagamenti ogni mese.