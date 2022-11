Bisognerebbe fare una distinzione tra robot e umanoidi, che sono una variazione di un robot. Gli umanoidi sono generalmente definiti creature non viventi con sembianze umane.

Il termine è stato usato per rivolgersi alle popolazioni indigene nelle colonie europee. A livello globale, il primo Al-umanoide si chiamava Sophia. Sophia è stata attivata per la prima volta il 14 febbraio 2016. Il robot, modellato sull’antica regina egiziana Nefertiti, Audrey Hepburn, e la donna del suo innovatore, Amanda Hanson, è noto per il suo aspetto simile a un essere umano. Prima di Sophia, c’era Herbert Televox, un umanoide costruito nel 1927 da Roy Wensley.

In Africa, molti stanno recentemente facendo cose straordinarie con la tecnologia. Situata nella parte occidentale, la Nigeria è una delle maggiori economie africane e uno dei più grandi paesi africani. E’ conosciuto come uno dei paesi leader in termini di progresso tecnologico. Quest’anno, il paese ha compiuto un altro passo coraggioso. Un’azienda tecnologica in Nigeria, Uniccon, ha realizzato all’aperto il suo primo robot costruito in casa chiamato Omeife.

Alcune notizie sul robot

Omeife è robot umanoide che trae origine dal popolo Igbo in Nigeria e parla inglese, francese, arabo, kiswahili, pidgin, hausa, yoruba, igbo e afrikaans. La creazione di Omeife è iniziata nel 2020 e finalmente, nell’ottobre 2022, è stata svelata. Omeife comprende le giuste lingue locali e può ricevere comandi come normali robot.

Secondo TechCabal, Chucks Ekueme, CEO dell’azienda, ha condiviso che Omeife non è esattamente multilingue ma potrebbe cambiare lingua e interagire con specifici gesti delle mani, sorrisi e altri movimenti del corpo che corrispondono al tono della discussione. Ha inoltre ribadito che Omeife è stato creato per adattarsi alla società africana.

Omeife non ha tendenze umane complete in quanto il bot non può avere una faccia triste, ma secondo i designer è stata creata principalmente per essere amichevole e per interagire con i bambini. Poiché il mondo continua a svilupparsi e crescere tecnologicamente, questa invenzione significa che l’Africa non è esclusa dalla crescita esponenziale che il mondo sta vivendo.

Il primo umanoide globale, Sophia già dal 2018,includeva software di scripting, un sistema converse e OpenCog e un sistema di intelligenza artificiale progettato per la logica generale. Sophia imita i gesti e le espressioni facciali dei mortali ed è adatta a rispondere a determinate domande e a fare semplici scambi dialogali.