Conad mette le ali agli sconti per il black friday, arrivano infatti tantissime riduzioni di prezzo che possono spingere all’acquisto di nuovi incredibili prodotti di ottimo livello generale, inducendo un risparmio che tanti altri produttori non sono in grado di sostenere.

In fase d’acquisto dovete comunque sapere che gli ordini potranno essere completati solamente recandosi personalmente in un negozio fisico, poiché al momento attuale le promozioni non sono attive sul sito ufficiale, se non in rarissimi casi (ampiamente indicati nella campagna stessa).

Conad: offerte da paura, ecco gli sconti da non credere

Nell’ultimo periodo anche i supermercati sono in grado di lanciare ottime offerte speciali, con prezzi decisamente economici sulla tecnologia di ultima generazione. Una delle migliori campagne promozionali è legata al mondo di Conad, con la possibilità di accedere ad una selva di sconti mai visti prima d’ora, come ad esempio l’acquisto di ZTE Blade A31, il cui prezzo attuale è addirittura inferiore ai 70 euro.

Lo stesso volantino riserva comunque ottime sorprese per tutti i consumatori, con l’accesso garantito ad altri elettrodomestici di alto livello, quali possono essere il televisore HiSense, dal prezzo inferiore ai 200 euro, oppure elettrodomestici per la cucina e la casa, ad esempio un frullatore ad immersione che costa meno di 50 euro.

I prodotti sono distribuiti esclusivamente in negozio, con scorte non limitate, ciò sta a significare che anche recandosi in prossimità della data di scadenza, dovreste riuscire ad acquistare ugualmente.