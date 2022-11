L’operatore WindTre sta attualmente lavorando per riuscire a portare la Fibra FTTH a sempre più persone. In particolare oggi vogliamo parlare della Fibra FTTH fino a 2.5 Gbps che sarà disponibile anche per utenti privati.

Fino ad ora infatti, questo tipo di connessione era riservata solamente agli utenti Business, da domani 21 novembre 2022 invece sarà disponibile anche per i privati. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre lancia la Fibra FTTH a 2.5 Gbps anche per gli utenti privati

WindTre nel dettaglio, permetterà di sottoscrivere offerte della serie Super Fibra su rete FTTH di Open Fiber: la velocità massimo si spingerà fino ai 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload. Ricordiamo che attualmente le offerte Super Fibra permettono di raggiungere velocità di 1 Gbps in download e, a seconda dei casi, dai 200 ai 300 Mbps in upload.

Si tratterebbe dunque di un aumento di velocità considerevole, soprattutto per quanto riguarda il download, e che farà sicuramente felici tantissimi clienti, soprattutto perché non dovrebbero esserci differenze di prezzo rispetto alle attuali offerte Super Fibra che è possibile attivare. Per il momento sembra che la nuova Fibra sarà disponibile solo per le nuove attivazioni Open Fiber e i già clienti non potranno richiedere l’upgrade.

Questa novità quindi, dovrebbe essere disponibile per le nuove attivazioni effettuate a partire da domani: tutte le attuali offerte Super Fibra, comprese le versioni con Netflix incluso, dovrebbero supportare il nuovo profilo a 2,5 Gbps e, almeno in un primo momento, la novità sarà riservata ai nuovi clienti e dunque non sarà possibile effettuare un upgrade dai vecchi profili a 1 Gbps.