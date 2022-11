Vodafone distrugge CoopVoce e Iliad: 150 e 200GB in 5G quasi gratis con le Silver

Il periodo che si avvicina al Natale sembra essere molto propenso al cambio di gestore per diverse persone che non dovessero più trovarsi bene con il loro provider abituale. In giro per l’Italia ci sono tantissime aziende che si occupano della telefonia, sia dal punto di vista mobile che dal punto di vista fisso.

Vodafone risulta essere uno dei più gettonati in questo momento grazie alla sua grande qualità ma non solo. Tra le caratteristiche di questo gestore rientrano attualmente anche la convenienza e soprattutto la quantità dei contenuti davvero alta, soluzioni che non sono mai state il forte del provider.

Vodafone distrugge la concorrenza con due offerte clamorose che appartengono alla nuova gamma Silver

Tornando a poche righe fa in cui si parlava dell’obiettivo principale di Vodafone per questo mese di novembre fino a fine anno, si può parlare tranquillamente della voglia del gestore di rubare utenti alla concorrenza.

Le due proposte Silver sono nuove e non cambiano il loro nome ma i contenuti all’interno per quanto riguarda i giga per navigare sul web. Inoltre i prezzi sono diversi. La prima delle due soluzioni costa ogni mese sono 7,99 € per chi la sottoscrive. Al suo interno ci sono minuti ed SMS senza limiti verso tutti con 150 giga di traffico dati per navigare usando la rete 5G.

La seconda delle tue offerte invece costa 9,99 € al mese per chi riesce a sottoscriverla includendo oltre a minuti ed SMS anche 200 giga in rete 5G. Inoltre sottoscrivendo queste due promozioni a novembre, è possibile pagare il primo mese solo 5 euro.