TIM ha deciso di sfidare apertamente la concorrenza, soprattutto Vodafone. L’operatore telefonico italiano ha infatti da poco reso disponibile una nuova offerta di topo operator attack. Si tratta dell’offerta denominata TIM ONE GO. Quest’ultima ha un prezzo piuttosto contenuto di 9,99 euro, ma allo stesso tempo offre comunque molto.

TIM ONE GO, nuova offerta mobile operator attack per sfidare il rivale Vodafone

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico TIM ha reso disponibile una nuova offerta di rete mobile. Come già accennato, si tratta di un’offerta di tipo operator attack volta a contrastare prevalentemente il rivale Vodafone. Si tratta di un’offerta che abbiamo avuto modo di vedere già in passato anche per altri operatori.

Nello specifico, con la nuova offerta TIM ONE GO gli utenti potranno utilizzare ogni mese 50 GB di traffico dati con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti i numeri. Con l’offerta vengono poi attivati il piano tariffario TIM Base 19 e i servizi di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora.

Il costo per il rinnovo mensile dell’offerta è di 9,99 euro. Tuttavia, è previsto anche un costo di attivazione di 5 euro e 10 euro di costo per la scheda sim. Vi ricordiamo che questa offerta è rivolta principalmente da chi effettua la portabilità da Vodafone. Per chi proviene da Iliad e da alcuni operatori virtuali, invece, è disponibile all’attivazione l’offerta TIM Power Special. Quest’ultima ha un costo mensile di 9,99 euro e comprende ogni mese 100 GB per il traffico dati, minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri.