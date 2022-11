Nelle ultime ore l’operatore Tim ha deciso di lanciare una nuova offerta, attivabile in tutti i punti vendita aderenti, del tipo Operator Attack, sottoscrivibile da tutti i clienti che provengono da Vodafone Italia.

L’offerta in questione si chiama Tim One Go e costa meno di 10 euro al mese, andiamo a scoprire insieme cosa comprende la nuova offerta.

Tim lancia One Go per i clienti Vodafone

L’offerta One Go appena lanciata dall’operatore comprende minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 Giga di traffico dati in 4G a 9,99 euro al mese. Come anticipato precedentemente, è attivabile solamente dai nuovi clienti che richiederanno la contestuale portabilità del numero provenendo appunto da Vodafone Italia.

Per attivare questa offerta nei negozi TIM aderenti è previsto un costo iniziale standard di 24,99 euro, che comprende il costo di attivazione dell’offerta pari a 5 euro, il costo della SIM di 10 euro e il primo mese anticipato dell’offerta. L’operatore offre, in Roaming nei Paesi dell’Unione Europea e ancora nel Regno Unito, minuti ed SMS illimitati, mentre per il quantitativo di traffico dati è previsto un limite mensile, pari a 9 Giga.

Nel caso si superi uno di questi limiti, in Roaming UE si continua a navigare al costo extrasoglia di 0,238 centesimi di euro per ogni MB consumato fino al 27 novembre 2022. Dal 28 novembre 2022 il costo extrasoglia sarà di 0,238 centesimi di euro per ogni MB consumato fino al 31 dicembre 2023, salvo cambiamenti. Per scoprire maggiori dettagli vi invitiamo a visitare uno dei tanti centri in Italia.