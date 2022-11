Lanciato nel novembre 2021, il Progetto Pilota di Tesla per stazioni Supercharger aperte a veicoli non Tesla si sta espandendo in Italia a sostegno della nostra missione di accelerare la transizione globale verso l’energia sostenibile.

Da questa settimana, stazioni selezionate sono aperte ai proprietari di vetture elettriche non Tesla. 20 stazioni e 174 singoli Supercharger fanno parte del Progetto Pilota in Italia, rendendola una delle più grandi reti di ricarica ad alta potenza del

Paese.

Questa espansione rafforza il primo posto della rete Supercharger come la più grande rete di ricarica rapida (> 150 kW) in Europa. L’accesso a una rete di ricarica rapida estesa, conveniente e affidabile è fondamentale per l’adozione di veicoli elettrici su larga scala. Ecco perché, dall’apertura dei primi Supercharger nel 2012, ci siamo impegnati per una rapida espansione della rete. Oggi ci sono più di 10.000 Supercharger in Europa. È sempre stata nostra ambizione aprire la rete Supercharger ai veicoli elettrici non Tesla e, così facendo, incoraggiare più conducenti a passare all’elettrico. Più clienti che utilizzano la rete Supercharger consentono un’espansione più rapida.

Il principale obiettivo di Tesla è apprendere e ripetere rapidamente, pur continuando a espandere aggressivamente la rete, in modo da poter eventualmente accogliere sia i conducenti Tesla che quelli non Tesla in ogni Supercharger in tutto il mondo.

Con questo Progetto Pilota, alcune stazioni sono ora accessibili ai conducenti di veicoli elettrici non Tesla in paesi selezionati tramite l’app Tesla. Il Progetto Pilota introduce anche un modello di abbonamento a pagamento. I clienti non

Tesla possono scegliere di pagare una quota di abbonamento mensile nell’app per accedere a prezzi al kWh inferiori, come i proprietari di Tesla. I non abbonati avranno accesso ma a un prezzo al kWh più elevato. Le tariffe variano in base al sito e si possono visualizzare i prezzi di ricarica nell’app Tesla.

I conducenti Tesla possono continuare a utilizzare queste stazioni come hanno sempre fatto e monitoreremo attentamente ogni sito per scongiurare congestioni, e ascolteremo i clienti circa le loro esperienze.