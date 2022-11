Terra: il nostro Pianeta in questo modo non lo avete mai visto

Sappiamo tutti come sia fatta la Terra, ma sotto questa nuova veste non l’abbiamo fai vista. Il merito è degli studiosi della London’s Global University (UCL), i quali servendosi dei dati dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) sono riusciti ad estrapolare una serie di immagini ad alta risoluzione del nostro Pianeta.

Terra: a cosa serviranno le immagini?

Durante la conferenza NeurIPS 2022 nel New Orleans, si parlerà proprio di questo progetto, denominato WorldStrat. Si assisterà a quasi 10.000 km² di immagini satellitari gratuite, rappresentanti aree urbane, agricole, praterie e foreste, ma anche deserti e calotte polari.

Qual è lo scopo del progetto? Gli scienziati affermano che l’obiettivo consista nell’analizzare il mondo, e di conseguenza salvarlo da disastri naturali e dell’uomo, di aiutarlo nella gestione delle risorse naturali e la pianificazione urbana.

Il dott. Julien Cornebise, dell’UCL Computer Science e responsabile del progetto, ha dichiarato: “La combinazione di immagini commerciali ad alta risoluzione ed apprendimento automatico ha un grande potenziale per permettere l’analisi a livello planetario. Un lavoro che potrebbe aiutare ad affrontare tutti i tipi di sfide globali. Il problema è che tali dati sono spesso bloccati dietro un paywall (balzello)”.

Dopodiché ha aggiunto: “In questo frangente ci ha aiutati il programma Third Party Missions (TPM) dell’ESA, il quale ha reso possibile il nostro progetto fornendo accesso gratuito a dati che normalmente costerebbero molto”.

Per realizzare il set di immagini il team di ricerca si è servito dei dati dei satelliti Airbus SPOT 6 e SPOT 7, i primi satelliti di osservazione della Terra dell’Azerbaigian lanciati nel 2012 e nel 2014. Questi sono in grado di fornire immagini con risoluzioni fino a 1,5 m per pixel.