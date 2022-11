Il colosso sud coreano Samsung è stato uno dei produttori di smartphone più veloci a rilasciare la nuova versione stabile di Android 13, sviluppando in tempi record la propria OneUI 5.0.

Nonostante abbia appena lanciato la versione stabile di Android 13, sta già pensando al prossimo mega update, ovviamente parliamo di Android 14. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung sta già pensando ad Android 14

Il colosso ha parlato proprio degli aggiornamenti dei propri smartphone in un nuovo post sul proprio blog in versione coreana. La società ha annunciato che altri dispositivi si aggiorneranno presto ad Android 13 con la OneUI 5.0: Galaxy Z Fold 4 e Flip 4 si sono aggiornati da pochissimo (almeno in Corea del Sud), mentre è già programmato per il prossimo mese l’update per Galaxy Tab S7, Tab S6 Lite, Galaxy A52s 5G e Galaxy A32.

Nel post menzionato poco fa, il colosso ha fatto notare come sia stata estremamente celere nel rilasciare l’aggiornamento ad Android 13 dopo solo un paio di mesi rispetto a Google: si tratta sicuramente di ottime tempistiche, almeno per quanto riguarda i top di gamma, visto che è ovviamente impossibile competere con aziende come Apple o Google stessa.

Samsung pensa già al prossimo step: il prossimo anno infatti arriverà Android 14 e la società vuole farsi trovare pronta. Samsung ha dichiarato di star lavorando ancora più a stretto contatto con Google per rilasciare la OneUI 6.0 in tempi record e quasi in contemporanea con BigG. Ovviamente per il major update manca ancora molto tempo, torneremo sicuramente ad aggiornarvi sull’argomento!.