Finora Samsung non ha deluso nessuno: con il suo programma di aggiornamenti è stato in grado di portare la versione stabile di Android 13 su quasi tutti i vecchi smartphone di punta del 2021 e 2020.

Abbiamo anche visto l’aggiornamento di One UI 5 atterrare su alcuni telefoni di fascia media e ora possiamo aggiungere un altro dispositivo di fascia economica all’elenco.

SamMobile riferisce che il Galaxy A52 sta ora ricevendo l’aggiornamento stabile di Android 13 in Russia. L’aggiornamento viene fornito con la versione firmware A525FXXU4CVJB e porta anche la patch di sicurezza di novembre 2022.

Nuove features aggiunte

Questo aggiornamento dovrebbe apportare aggiunte come modifiche visive, autorizzazioni di notifica, modalità Bixby (insieme alle routine) e un dashboard di sicurezza/privacy.

Non si sa quando l’aggiornamento arriverà in altri paesi, ma alcune previsioni affermano che sarà disponibile per il download tra pochi giorni. Per controllare, basterà andare su impostazioni > aggiornamento software > scarica e installa per verificare se l’aggiornamento è disponibile nel tuo paese.

In ogni caso, il Galaxy A52 dovrebbe ricevere altri importanti aggiornamenti del sistema operativo nel corso della sua vita. Il telefono ha ricevuto Android 12 l’anno scorso e ora questo update installerà la versione di Android 13 OTA, ciò significa che è previsto Android 14 come ultimo aggiornamento programmato.

Inoltre, Samsung afferma che la serie Z Flip e Z Fold 2 e 3 verranno aggiornati entro l’anno, così come il Galaxy Tab S8, Tab S7 FE, Tab S7 e Tab S6 Lite. La società ha anche affermato che la serie S20 e la serie Galaxy Note 20 inizieranno a ricevere l’aggiornamento questo mese.

Nella sezione finale del comunicato stampa, Samsung spiega che l’implementazione di One UI 5 ha superato i precedenti aggiornamenti sia in termini di velocità che di portata.