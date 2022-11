Among Us per VR, il nuovo videogioco basato sulla realtà virtuale è ora disponibile su Steam e sulla piattaforma Quest Store di Schell Games.

È stato un successo travolgente nel 2020, ma la versione originale è sempre sembrata un po’ infantile. Il gameplay è molto semplice: ogni game prevede la creazione di una stanza in cui possono entrare dagli 1 ai 10 giocatori. Tra questi, in base alle impostazioni di gioco configurate all’inizio della partita, si celano due impostori che avranno il compito di sabotare l’intera missione e uccidere tutti gli altri partecipanti senza farsi scoprire.

La prima versione è stata rilasciata in 2D, ed è disponibile ora su quasi tutte le piattaforme: dalla PS al PC e anche su Mobile, ma la svolta è l’introduzione della prima mappa 3D giocabile tramite visore per la realtà virtuale.

Gameplay con VR

Anche se può essere un incubo in molti giochi online, la chat vocale di prossimità è il vero punto di svolta che trasforma Among Us in uno dei migliori giochi del suo genere.

Vedere l’affascinante design di questo universo in prima persona è un piacere, nonostante alcuni piccoli difetti estetici. Anche i controlli richiedono un po’ di pratica, in particolare c’è bisogno di prendere confidenza con la profondità del VR se intendi completare le tasks in modo tempestivo.

La maggior parte delle attività restringe la tua area visibile, quindi stare in coppia o in piccoli gruppi è quasi d’obbligo se non vuoi essere ucciso subito.

Anche la prospettiva in 3D fa brutti scherzi: luci che tremolano e porte che si chiudono possono creare attimi di puro terrore se non sei abituato.

Comparto sonoro da oscar

Il comparto sonoro è un altro punto che va a favore del gioco survival: spettacolare e meticolosamente realizzato, promuove una tensione drammatica e una paura assoluta. Puoi sentire da dove provengono i passi e le voci dei giocatori e puoi persino sentire quando qualcuno viene ucciso nelle vicinanze.

Inoltre gli sviluppatori hanno fatto in modo di intrattenerti anche dopo la morte. Come “fantasma“, devi comunque completare i tuoi compiti e, sebbene tu possa comunicare liberamente con altri fantasmi, i giocatori viventi non possono né sentirti né vederti.

Si può dire che è stata prestata molta attenzione a rendere l’intero gioco il più coinvolgente possibile. Nonostante lo stile caratteristico di Among Us, le meccaniche di gioco, l’illuminazione e il sound design di base creano un connubio perfetto tra panico e divertimento. Degni di nota anche gli indossabili, elementi che possono essere aggiunti che renderanno il tuo avatar unico.

Chat di prossimità: la nuova frontiera del divertimento

Sebbene tu possa scegliere di giocare solo con la chat di testo, la chat di prossimità fa la differenza. Puoi interagire con i compagni sentendo la loro voce solo se si trovano nelle tue immediate vicinanze, e se la voce di qualcuno si spegne, potrebbe essersi spostato fuori portata o potrebbe essere morto. Una trovata che ha reso il gioco molto più realistico e divertente.

Se e quando viene trovato un cadavere, le persone possono fare accuse o dimostrare la loro innocenza molto più rapidamente e naturalmente rispetto al gioco originale, invece di scrivere in una chat di testo. Assicurati solo di avere delle cuffie buone in modo da poter sentire tutti bene.

Controlli e impostazioni

Un’altra aggiunta divertente è puoi usare i controlli non solo per completare le attività in prima persona, ma anche per indicare qualcuno durante una riunione o salutarlo per attirare la sua attenzione.

In Among Us, il gioco mostra le attività come un display pop-up che blocca la visuale intorno al tuo personaggio, quindi non si possono vedere gli impostori in arrivo. In Among Us VR, quando ti avvicini a una task station, vieni trasportato direttamente di fronte ad essa in modo da poter raggiungere facilmente le cose anche quando sei seduto; mentre la maggior parte della tua visione è occupata dalla task, puoi girare la testa per guardare dietro di te se sospetti che qualcuno possa arrivare.

Puoi giocare utilizzando il movimento del joystick, il teletrasporto per evitare la cinetosi o il movimento basato sulla testa. Puoi giocare per più di un’ora senza avere problemi di nausea. E puoi usare questo metodo per correre all’indietro tenendo d’occhio chi c’è dietro di te, il che può essere un modo utile per evitare attacchi furtivi.

Piccole lamentele

Alcune migliorie potrebbero essere facilmente risolte con aggiornamenti successivi e sembrano per la maggior parte inezie. Alcuni degli ambienti, in particolare la caffetteria, sembrano un po’ troppo disordinati e “insipidi“.

Aggiungere più elementi di arredo potrebbe essere la soluzione: come una tazza di caffè rovesciata su uno dei tavoli. Inoltre c’è un tavolo da buffet all’estremità settentrionale della mappa completamente vuoto, che potrebbe essere riempito. Ciò renderebbe l’esperienza più coinvolgente e realistica.

Attenzione alle misure

Ogni camera è una versione fedelmente ricreata dell’originale. Probabilmente sembrerà piuttosto surreale per i fan di Among Us. Ma mentre si corre, la metratura complessiva sembra un po’ troppo estesa e priva di dettagli in alcuni punti. Lo stile artistico è pensato per assomigliare ad un cartone animato, ma quando sei in game e stai esplorando le stanze, sarebbe bello vedere almeno un po’ di erosione o sporcizia a bordo di un’astronave.

Lo schema di controllo generale richiede anche un po’ di tempo per abituarsi, ed è qui che il tutorial obbligatorio torna utile. Su Meta Quest 2, la levetta analogica sinistra controlla il tuo campo visivo e la destra sbilancia troppo la prospettiva ruotandola di 45 gradi a sinistra o a destra.

Considerazioni finali e voto

Considerando che l’originale Among Us costa 5 euro per quattro mappe, è lecito chiedersi se il porting VR giustifichi il pagamento del doppio del prezzo solo per la mappa The Skeld II. Among Us VR sarà facilmente annoverato tra i migliori giochi multiplayer per il Quest al lancio e speriamo che continuerà a ricevere il supporto dopo il lancio con nuove mappe.

Chat di prossimità, controlli coinvolgenti e ben progettati e l’affascinante estetica rendono il gioco un vero spasso. La nostra analisi ci porta a dare a questo gioco un voto di 8,5 su 10.

Among Us VR è stato rilasciato su Steam VR e Meta Quest 2 il 10 novembre 2022.