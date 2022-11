MediaWorld fa letteralmente sognare tutti gli utenti con il lancio di una campagna promozionale decisamente unica nel proprio genere, e rappresentante la perfetta soluzione su cui fare affidamento, nell’ottica di avere il massimo con il minimo sforzo.

Per risparmiare con l’azienda è possibile recarsi in ogni negozio fisico sparso per il territorio, dove si troveranno i migliori sconti del momento, e la possibilità di accedere ad una lunga serie di ottime riduzioni; allo stesso modo, la medesima offerta viene proposta sul sito ufficiale, il quale comunque garantisce l’accesso alle promozioni correnti, con possibilità di ricevere (a pagamento), la merce presso il proprio domicilio.

Mediaworld: ecco qui tutte le nuove offerte

Una infinità di offerte vi aspettano su Mediaworld fino al 29 novembre 2022, i prezzi sono decisamente favorevoli sulla maggior parte dei prodotti inclusi in catalogo. Come al solito focalizziamo la nostra attenzione sul mondo degli smartphone, per scoprire la presenza di Apple iPhone 11 a 549 euro, il buon iPhone 13, acquistabile a 799 euro, Samsung Galaxy S22 Ultra a 979 euro, oppure anche numerosi modelli più economici.

Tra i più interessanti annoveriamo Galaxy A33 a 249 euro, Redmi 10C a 159 euro, Galaxy A13 a 167 euro, Redmi A1 a 89 euro, Galaxy A23 a 219 euro, Redmi Note 11S a 219 euro ed altri ancora.

Tutti i prodotti sono acquistabili anche dal sito ufficiale di MediaWorld, sono sempre distribuiti no brand, con garanzia di 24 mesi, in modo da avere la certezza di ricevere aggiornamenti sempre più rapidi dal produttore.