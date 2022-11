Modificare i limiti di velocità a 30 chilometri orari nei centri urbani non sembra ridurre gli incidenti stradali, le vittime o la velocità dei conducenti, secondo uno studio triennale sulla loro attuazione in una grande capitale e pubblicato online sul Journal of Epidemiology & Community.

Tuttavia, secondo i risultati, il sistema sembra essere associato a una significativa riduzione del volume di traffico. Le ragioni principali della riduzione della velocità del traffico nelle aree urbane sono dovute alla diminuzione della probabilità di collisione stradale, nonché la gravità delle vittime associate. A velocità di 50-60 chilometri orari, i rischi di morte dei pedoni sono 3,5-5,5 volte maggiori rispetto a velocità di 30-50 chilometri orari.

Dati contrastanti

Di conseguenza, i piani per ridurre la velocità del traffico a 30 chilometri orari sono diventati sempre più popolari nel Regno Unito e in parti d’Europa. Tuttavia, i ricercatori affermano che non ci sono molti dati sulla sua efficacia, poiché studi precedenti mostrano risultati contrastanti e pochi coprono risultati a lungo termine.

Per approfondire queste domande, i ricercatori hanno attinto ai dati raccolti regolarmente su incidenti stradali, vittime, velocità dei conducenti e volume di traffico di Belfast, la capitale dell’Irlanda del Nord.

Questi dati sono stati confrontati con le strade dei centri urbani in cui le restrizioni non sono state applicate, nonché con le strade dell’area metropolitana circostante e con strade simili in altre zone dell’Irlanda del Nord che avevano mantenuto i propri limiti di velocità (50-60 km/h). Anche Torino ha deciso di intraprendere questa strada, diventando una delle prime città italiane ad imporre questa regola.

L’analisi di tutti i dati ha mostrato che, rispetto ai luoghi che avevano mantenuto i propri limiti di velocità, un limite a 30 chilometri orari era associato a scarse variazioni degli esiti a breve o lungo termine degli incidenti stradali, delle vittime o degli autisti.

Piccole riduzioni degli incidenti stradali rispettivamente del 3% e del 15% sono state osservate uno e tre anni dopo l’entrata in vigore della politica. Ma non ci sono state differenze statisticamente significative nel tempo.