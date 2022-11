Lidl mette letteralmente il bastone tra le ruote alla crescita delle dirette rivali del settore della rivendita di elettronica, i suoi prezzi sono decisamente più bassi del normale, e possono invogliare gli utenti a recarsi personalmente in negozio per completare gli acquisti.

Quest’ultimi possono essere completati in tutti i punti vendita fisici, poiché al giorno d’oggi le riduzioni di prezzo di Lidl non sono attive sul sito ufficiale. Le limitazioni sono pressoché inesistenti, poiché le scorte dovrebbero essere più che sufficienti per tutti, anche se come al solito consigliamo di prendere rapidamente una decisione.

Le offerte Amazon per il black friday 2022, ed anche i codici sconto gratis, sono disponibili in esclusiva sul nostro canale Telegram, ecco il link per collegarvi.

Lidl: le offerte con i prezzi più convenienti

Dal 21 novembre da Lidl sono tantissimi gli sconti legati al mondo dei videogiochi, in particolare le periferiche che possono aiutare gli utenti a godere del proprio tempo libero nel miglior modo possibile. I prezzi sono decisamente più bassi del normale, si parte dalla base di ricarica per controller Nintendo Switch, in vendita pensate a soli 11,99 euro, per passare dai 14,99 euro necessari per l’acquisto di un mousepad (un tappetino per mouse, per intenderci) con retroilluminazione RGB, ma anche i 19 euro per il supporto per cuffie, sempre con illuminazione RGB.

Le cifre iniziano a salire con l’acquisto di un controller senza cavo compatibile con Nintendo Switch, oppure anche il set mouse, tastiera e tappetino a 39 euro, senza dimenticarsi delle cuffie gaming con retroilluminazione a 34,99 euro, ed anche la tastiera da gaming (sempre retroilluminata), in vendita a 49 euro.