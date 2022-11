Un nuovo studio dice che i soldi possono davvero comprarti la felicità.

I ricercatori dell’Università della British Columbia hanno reclutato 300 persone in sette paesi. Hanno quindi dato a 200 partecipanti $ 10.000 mentre il resto non ha ricevuto denaro.

Il punto era misurare come l’improvvisa infusione di denaro, che è stata distribuita casualmente, ha influenzato il benessere delle persone.

E i risultati pubblicati sulla rivista PNAS sono stati tutt’altro che scioccanti: coloro a cui è stata data la somma una tantum erano più felici di coloro che non lo erano, per almeno un periodo di sei mesi.

“Diecimila dollari in alcuni luoghi del mondo possono davvero fare la differenza“, ha detto a NBC News il coautore dello studio Ryan Dwyer. “Alcune persone hanno speso un sacco di soldi per ripagare il mutuo o fare una grande ristrutturazione della loro casa“. I partecipanti provenivano da un mix di nazioni a basso reddito come Brasile, Indonesia, Kenya e nazioni più ricche come Australia, Canada, Stati Uniti e Regno Unito.

Tutto grazie ai soldi

Sono stati reclutati nel dicembre 2020 tramite un tweet che chiedeva i partecipanti a un esperimento che è stato classificato come “eccitante, sorprendente e stressante ma forse anche in grado di cambiare la vita“.

Gli arruolati avevano un’età compresa tra 21 e 78 anni e avevano una fascia di reddito da $ 0 a $ 400.000 con una media di $ 54.394. E l’82% di loro aveva una laurea.

Il denaro proveniva da due ricchi donatori anonimi, che hanno donato 2 milioni del loro denaro per avviare il progetto.Dopo tre mesi, hanno compilato un altro sondaggio che misurava la felicità, chiedendo loro di classificare su una scala da uno a sette la frequenza con cui hanno provato sentimenti positivi. I sentimenti negativi sono stati valutati su una scala da uno a cinque.

Il gruppo che ha ricevuto il dono in denaro ha generalmente riportato livelli di felicità più elevati rispetto a quelli che non hanno ricevuto nulla. E dopo sei mesi, si sentivano ancora più felici di quanto non fossero prima dell’esperimento sociale.

In definitiva, i ricercatori hanno affermato che era la prova che l’idea controversa di ridistribuzione della ricchezza può migliorare la vita delle persone e stanno esaminando ulteriormente gli acquisti specifici che hanno prodotto risultati migliori.