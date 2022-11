Le ultime offerte di casa Esselunga strapazzano Unieuro, i prezzi del volantino sono sicuramente tra i migliori che abbiamo mai visto, e sono perfetti per invogliare il consumatore a recarsi in negozio per completare l’acquisto di uno dei prodotti più amati di sempre.

I Black Days dell’azienda nascondono al proprio interno offerte da far paura, con disponibilità garantita in ogni punto vendita fino al 30 novembre, e scorte teoricamente non limitate, quindi accessibili da parte di tutti i consumatori sul territorio nazionale.

Codici sconto e sconti Black Friday Amazon sono disponibili solo ed esclusivamente sul canale Telegram di TecnoAndroid, scopriteli premendo qui.

Esselunga: il risparmio ai massimi livelli

Le promozioni disponibili da Esselunga sono davvero tantissime e spaziano tra le innumerevoli categorie merceologiche dell’elettronica, volendo focalizzare la nostra attenzione sul mondo degli smartphone, troviamo indubbiamente qualche piccola chicca da non trascurare. La fascia alta è rappresentata dall’apple iPhone 13, disponibile a soli 899 euro, ma non mancano altri modelli della medesima azienda, come iPhone 11 a 498 euro, oppure iPhone SE 2020 a 399 euro.

Gli utenti che invece vogliono spendere meno di 200 euro, potranno decidere di acquistare OnePlus Nord CE 2 Lite a 189 euro, Redmi Note 10 Pro a 219 euro, Galaxy A22 a 179 euro, Oppo A76 a 169 euro, Oppo A54s a 149 euro, Motorola Moto G22 a 119 euro, Redmi 9At a 98 euro ed anche Galaxy A13 a 129 euro.

Tutti i prodotti sono disponibili nelle loro varianti no brand, che prevedono quindi aggiornamenti di sistema ricevuti dal produttore, e sono anche in vendita con garanzia di 24 mesi. I dettagli li trovate nel volantino.