First Light Fusion è una startup situata in Gran Bretagna ed è stata capace di creare la Big Friendly Gun. Si tratta di un prototipo di una pistola d’acciaio lunga 22 metri che riesce a sparare un proiettile a una velocità pari a 22.000 chilometri all’ora verso una pallina di combustibile per riuscire a generare delle reazioni di fusione nucleare. Sarà il prossimo passo vero l’energia illimitata?

Di fatto, la startup ha progettato questa speciale pistola proprio per riuscire ad ottenere la fusione senza l’utilizzo di magneti o laser, i quali assorbono una quantità di energia troppo elevata, tanto da rendere il processo non efficace nelle attuali iterazioni.

Fusione nucleare: la pistola che genera energia illimitata

Non è difficoltoso comprendere il processo di First Ligh Fusion: tramite una pistola d’acciaio di grosse dimensioni contenente polvere da sparo, viene fatto accelerare un pistone lungo la canna, andando così a comprimere dell’idrogeno gassoso. Quest’ultimo s’introduce in un’area a forma di cono, luogo in cui il gas viene di nuovo compresso ma in un’area minuscola, dove alla fine incontra il proiettile che viene sparato a 7 chilometri al secondo nel “carburante”. Dopo tutto questo processo, la pressione è sufficiente per iniziare la fusione nucleare.

Non parliamo di un processo totalmente nuovo, ma questo tipo di svolgimento potrebbe essere un vero e proprio punto di svolta per tutta l’industria dell’energia. Infatti, il CEO della startup Nick Hawker afferma che “Il guadagno netto di energia è stato dimostrato con la fusione inerziale, ma quello che dà il via alla reazione, invece di essere un laser, è un’arma“.

Se il progetto verrà portato correttamente a termine, Hawker pensa che il reattore possa produrre energia illimitata e sfruttabile per i prossimi dieci anni.