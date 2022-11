In occasione della settimana del Black Friday l’operatore virtuale CoopVoce ha recentemente lanciato una nuova offerta denominata Evo Giga Unlimited a meno di 10 euro al mese.

L’offerta in questione è dedicata a tutti i nuovi clienti dell’operatore, con o senza richiesta di portabilità del proprio numero. Scopriamo insieme cosa comprende.

CoopVoce lancia la Evo Giga Unlimited in occasione del Black Friday

L’offerta in questione comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e Giga illimitati di traffico dati in 4G con velocità massima di 10 Mbps. Il tutto a soli 9.90 euro al mese con addebito su credito residuo e rinnovo automatico, salvo disdetta. I costi iniziali da sostenere sono differenti in base al canale di vendita scelto dal nuovo cliente.

Per esempio nei punti vendita Coop è previsto un costo della nuova SIM pari a 10 euro con 5 euro di traffico telefonico incluso, oltre che una prima ricarica telefonica minima per pagare il primo mese anticipato dell’offerta. Per le nuove attivazioni online con spedizione a domicilio, il nuovo cliente paga invece un costo unico iniziale pari a 9,90 euro, composto da spedizione, attivazione, SIM e primo mese anticipato.

Solamente qualche ora fa l’operatore ha reso disponibile la nuova offerta anche ai propri già clienti, che possono richiedere l’upgrade ad un costo di attivazione di 9 euro, da sommare al costo del primo mese anticipato. Per scoprire tutti gli altri dettagli vi invitiamo a visitare il sito ufficiale dell’operatore.