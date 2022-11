Continuano le varie offerte e sconti in occasione dell’evento del Black Friday. L’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha reso disponibile una nuova offerta davvero vantaggiosa. Si tratta in particolare dell’offerta denominata CoopVoce Evo Giga Unlimited. Come suggerisce il nome, l’offerta include ogni mese giga pressoché illimitati per navigare in tutta tranquillità.

CoopVoce Evo Giga Unlimited: arriva la nuova offerta con giga illimitati per il Black Friday

In occasione dell’arrivo del Black Friday l’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha deciso di stupire tutti con la sua nuova offerta di rete mobile. Come già accennato, si tratta della promo denominata CoopVoce Evo Giga Unlimited. Con questa offerta, gli utenti potranno avere a disposizione ogni mese giga pressoché illimitati per navigare con connettività 4G e con una velocità massima di 10 mbps.

Oltre a questo, l’offerta include anche 1000 SMS verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. L’offerta ha un costo mensile pari a 9,99 euro. Si tratta dunque di un’offerta mobile molto allettante ed è attivabile sia dai nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero, sia da chi è già cliente dell’operatore.

Si tratta tuttavia di una offerta di rete mobile limitata nel tempo. CoopVoce Evo Giga Unlimited è stata infatti resa disponibile in occasione dell’evento di sconti e offerte del Black Friday e sarà attivabile sia online che nei negozi fisici aderenti fino al prossimo 28 novembre 2022. Vi ricordiamo che in questa giornata di celebra un altro evento di sconti e offerte, ovvero il Cyber Monday.