Comet è assolutamente inarrestabile, in questi giorni di metà Novembre ha lanciato una bellissima campagna promozionale, che l’ha vista proporre all’utente la possibilità di accedere ad un elevato quantitativo di sconti speciali, dai prezzi fortemente più bassi del normale.

Tutti gli utenti hanno la facoltà di partecipare alla campagna promozionale, ricordiamo infatti che gli acquisti potranno essere completati in ogni negozio sul territorio, alla stessa stregua del sito ufficiale, dove si troveranno le migliori offerte con consegna gratuita presso il domicilio (l’ordine deve superare i 49 euro).

Comet: offerte da paura con questi sconti

Occasioni da non perdere vi aspettano in questi giorni direttamente su Comet, il risparmio è di casa e tutti gli utenti sono indubbiamente liberi di raggiungere un livello di spesa esente da compromessi.

Gli smartphone sono il fulcro centrale della campagna promozionale corrente, anche di fascia particolarmente elevata, come ad esempio il Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, acquistabile alla modica cifra di 949 euro. Volendo invece puntare verso il foldable dell’azienda, la scelta potrà ricadere sul Galaxy Z Flip 4, in vendita nel periodo a meno di 900 euro.

Non mancano ovviamente dispositivi decisamente più economici, come il Galaxy S20+, disponibile all’acquisto a 399 euro, oppure anche Realme C11, Motorola Moto E32 ed altri ancora. I prezzi del volantino sono molto interessanti, se volete conoscerli da vicino, non vi resta che aprire subito il sito ufficiale di Comet per scoprirli.