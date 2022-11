Banche e truffe: un celebre istituto è stato attaccato, rubati i soldi agli utenti

Quando si parla di tentativo di phishing, non si possono escludere le banche dal discorso. Purtroppo sono questi i principali obiettivi dei truffatori che non fanno altro che pensare a nuovi modi per rubare i soldi ai poveri clienti degli istituti bancari, che risultano anche loro truffati in ugual modo.

Gli ultimi tempi hanno messo in mostra tantissimi messaggi strani, i quali sono arrivati a fare breccia nelle difese degli utenti anche più esperti. Le banche stanno provando di tutto pur di istruire i loro clienti a determinate tipologie di truffe, le quali non si tirano indietro dal far finta di impersonare le banche durante una semplice comunicazione di sicurezza. Da giorni sta girando un messaggio relazionato al nome di una nota banca che ovviamente non centrerebbe nulla con quello che sta succedendo. Sarebbero migliaia di utenti espropriati dei propri risparmi. In basso potete trovare il messaggio, ovviamente privato appositamente del link per non permettere alle persone di cascare nell’inganno.

Banche prese d’assalto: ecco la nuova truffa che sta girando con un messaggio molto ambiguo, fate attenzione

Questo è il messaggio che in ogni modo proverà a mettervi pressione:

Caro utente,

Per un servizio migliore e maggiore sicurezza, abbiamo posto la sua carta sotto revisione temporanea, quindi,al momento non può essere utilizzata.

Si prega di aggiornare il suo profilo nel più breve tempo possibile per ripristinare l’utilizzo della sua carta.

RIPRISTINARE LA CARTA

Si prega di notare che il collegamento è valido solo fino a giovedì.

Cordiali saluti,

La tua banca personale.