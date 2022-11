Apple, dopo aver attivato in versione beta la versione rivista del sito web iCloud.com, Apple lo ha ora attivato per tutti gli utenti. Per chi non lo conoscesse, permette di condividere in tempo reale documenti, fogli di calcolo e presentazioni e collaborare con altri utenti, anche se non hanno accesso ad un dispositivo della Mela.

Al sito in questione è possibile richiamare Mail, Contatti, Calendari, accedere a iCloud Drive, Note, Promemoria, a Pages, Numbers, Keynote e a “Trova iPhone”, anche da PC e non necessariamente da un dispositivo Apple. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Apple attiva per tutti gli utenti iCloud.com

Il colosso di Cupertino ha recentemente riprogettato il sito in questione, offrendo accesso rapido a varie applicazioni o funzioni, opzioni per controlla il proprio piano e l’utilizzo dello storage o recuperare i dati che potremmo aver eliminato per errore. Dalla versione beta del sito è anche possibile personalizzare la home stessa, scegliendo le applicazioni che vogliamo vedere sulla nostra home page.

Dopo una prima fase di test, la nuova interfaccia è proposta per default a tutti gli utenti. Ricordiamo che, come sempre, anche se non abbiamo un iPhone, iPad, iPod touch o un Mac, dal sito in questione possiamo utilizzare iCloud Drive, Pages, Numbers, Keynote, Contatti e Note. Come accennato, possiamo invitare altri utenti solo da web per accedere al file e apportare modifiche, senza uscire da iCloud.

Vi ricordo che esiste anche una versione gratuita di iCloud, con ogni dispositivo del colosso si hanno infatti a disposizione 5GB di spazio di archiviazione iCloud gratuito. È possibile passare a iCloud+ in qualsiasi momento per avere funzioni per la privacy più potenti e ancora più spazio per i propri dati. Il servizio Plus parte da una base di 0.99 centesimi di euro per 50 GB aggiuntivi fino ad arrivare a 9.99 euro al mese per 2TB.