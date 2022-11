WhatsApp: aggiornamento nuovo per usare l'account su più dispositivi insieme

L’ultimo aggiornamento di WhatsApp è riuscito a mettere in moto una nuova funzione dopo quella lanciata ufficialmente sui tablet che prende il nome di companion.

Secondo quanto riportato infatti, dopo aver analizzato la versione beta di WhatsApp, ora sarà possibile anche sulla versione stabile alla grande opportunità di poter avere lo stesso account su due smartphone differenti. Chiaramente le conversazioni verranno sincronizzate in tempo reale senza il bisogno di doverle portare manualmente sul nuovo dispositivo. Allo stesso tempo non ci sarà bisogno di disconnettere il dispositivo primario, il quale resterà sempre attivo con le conversazioni in tempo reale. Si tratta quindi di una grande possibilità che è arrivata in maniera progressiva su tutti i dispositivi che sono provvisti di WhatsApp. Il tutto è stato testato da prima su un numero limitato di smartphone, in modo da portare un’esperienza perfetta al cliente finale.

WhatsApp: arriva la nuova modalità multi-dispositivo tra vari smartphone

Bisogna attualmente, per quanto riguarda gli utenti Android, installare la versione dell’applicazione numero 2.22.24.18 per avere la funzionalità multi-dispositivo. Sul menu a tendina dovrebbe esserci la possibilità di trovare la nuova voce “collega un dispositivo“.

Questo contrassegnerà dunque la disponibilità della nuova funzione, la quale quindi dovrebbe arrivare a breve per tutti i dispositivi mobili che hanno WhatsApp. Queste le parole tradotte dal sito ufficiale WABetaInfo, il quale riporta spesso tutti i rumors riguardanti WhatsApp: “Dopo aver collegato il tuo account WhatsApp a un nuovo telefono cellulare, la cronologia chat verrà sincronizzata sui dispositivi collegati. Poiché si tratta di una versione beta, alcune funzionalità potrebbero non essere ancora disponibili“.