Unieuro fa impazzire tutti gli utenti con il lancio di una campagna promozionale decisamente unica nel proprio genere, rappresentante a mani basse la migliore espressione di ciò che la maggio parte di noi sperava di vedere in occasione del Black Friday, e non solo.

I prezzi dell’ottimo volantino sono indubbiamente tra i più bassi di sempre, con la possibilità di acquistare i prodotti sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale. Gli utenti che sceglieranno questa seconda strada, ad ogni modo devono prestare attenzione alla necessità di effettuare un ordine del valore superiore ai 49 euro, per godere ugualmente della spedizione gratuita.

Le offerte Amazon Black Friday vi aspettano in esclusiva su questo canale Telegram ufficiale, scopritele subito per risparmiare al massimo.

Unieuro: offerte Black Friday davvero interessanti

Se volete risparmiare sull’acquisto di un top di gamma, siete arrivati nel posto giusto, Unieuro promette un rapporto qualità/prezzo veramente conveniente, con l’accesso ad una serie di ottime offerte speciali, tra cui ad esempio troviamo galaxy Z Flip4, in vendita a 849 euro, oppure anche il top del momento, il Galaxy S22 Ultra 5G, il cui prezzo è sceso addirittura sotto i 900 euro (fermandosi a 869 euro).

Riducendo invece la spesa sotto i 600 euro incrociamo prima di tutto il bellissimo Galaxy S22, in vendita a 599 euro, per poi conoscere l’Oppo Reno6 Pro, da 429 euro, ma anche Oppo A16s, Redmi Note 11, Galaxy A13, Redmi 10C, Realme 9Pro+, Motorola Moto G42, Motorola Moto G22 e simili. Una lunga selezione di ottime offerte da non lasciarsi assolutamente sfuggire per spendere molto poco.