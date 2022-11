Il segno di spunta blu a pagamento di Twitter non sarà disponibile per gli utenti che creeranno profili “falsi” o “boostati” da servizi illegali a pagamento. Questo è solo uno dei provvedimenti che il miliardario Elon Musk ha preso dall’acquisizione dell’azienda.

Il servizio premium rilanciato di Twitter, che garantisce etichette di “verifica” con il blue check a chiunque sia disposto a pagare $ 8 al mese, non era disponibile venerdì dopo che la piattaforma di social media è stata invasa da un’ondata di account impostori che essa stessa aveva approvato.

In precedenza, la spunta blu veniva concessa ad enti governativi, società, celebrità e giornalisti verificati dalla piattaforma. Ora, chiunque può averne uno purché abbia un telefono, una carta di credito e $ 8 al mese.

Molte società truffate

Un account fake che si spacciava per il gigante farmaceutico Eli Lilly & Co. e registrato con il rinnovato sistema Twitter Blue ha twittato che l’insulina era gratuita, costringendo la società di Indianapolis a scusarsi. Anche Nintendo, Lockheed Martin e le società di Musk Tesla e SpaceX sono state “trufffate”, così come i resoconti di vari personaggi politici e sportivi professionistici.

“Inizieremo a fermare tutte le vendite di armi in Arabia Saudita, Israele e Stati Uniti fino a ulteriori indagini sui loro precedenti di violazioni dei diritti umani“, ha twittato @LockheedMartini, un account mascherato da gigante aerospaziale e della difesa.

Per gli inserzionisti che hanno sospeso la loro attività con Twitter, gli account falsi potrebbero essere l’ultima goccia: Musk sta licenziando metà della sua forza lavoro e innescando una serie di dubbi sulla sopravvivenza della piattaforma stessa.