Mediaworld spacca letteralmente gli sconti con una campagna promozionale decisamente unica nel proprio genere, al cui interno si possono scovare ottime occasioni per accedere ai prezzi più bassi del momento, e la possibilità di ricevere offerte speciali per ogni evenienza.

A dispetto di quanto siamo solitamente abituati a vedere, in questo caso gli acquisti possono essere completati ovunque in Italia, ciò sta a significare che non sono previsti vincoli, ed inoltre la spedizione presso il domicilio selezionato non prevede costi aggiuntivi di alcun tipo per il consumatore finale.

MediaWorld: che offerte e che occasioni per il Black Friday di oggi

Sconti da paura sono disponibili da MediaWorld in occasione dell’incredibile Black Friday, i prezzi sono bassi anche sull’acquisto di uno smartphone di fascia alta, comunemente definito top di gamma. I modelli da non perdere assolutamente di vista non sono altro che iPhone 14 a 1049 euro, un prezzo molto interessante, se considerate essere uno smartphone decisamente recente, seguito a ruota da tutta la line-up di casa Samsung.

In particolare sono disponibili Galaxy S22, acquistabile a 749 euro, ma anche Galaxy S22 Ultra, in vendita a 999 euro, oppure Galaxy S22+, il cui prezzo scende appena sotto, basteranno 949 euro. I prodotti sono al solito distribuiti nella loro variante completamente sbrandizzata, in questo modo gli aggiornamenti vengono rilasciati dal produttore, e non dall’operatore telefonico, riuscendo difatti a spendere sempre molto meno del previsto. I dettagli sono raccolti online.