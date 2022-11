Lidl è fuori di testa, per avvicinare il più possibile gli utenti all’acquisto di prodotti di ottimo livello, ha deciso di mettere a disposizione una lunga serie di ottime riduzioni di prezzo, che inducono ad un livello di risparmio quasi mai visto prima in Italia.

Il rapporto qualità/prezzo è conveniente per la maggior parte di coloro che sceglierà di recarsi personalmente in negozio, proprio perché è bene ricordare che gli acquisti non possono essere completati sul sito ufficiale di Lidl, ma dall’altra parte sono disponibili in ogni punto vendita sul territorio.

Lidl: offerte Black Friday, ecco i migliori sconti

Lo sapevate che da Lidl è possibile risparmiare moltissimo sull’acquisto dei migliori prodotti di elettronica per la cucina? uno dei modelli da non perdere assolutamente di vista è il Monsier Cuisine Smart, un vero e proprio robot da cucina, che assomiglia davvero tanto al TM6 di Vorwerk, il cui prezzo finale si aggira sui 449 euro, riuscendo a dimezzare completamente la spesa rispetto alla concorrenza.

Nel medesimo volantino sono disponibili anche altri sconti da non lasciarsi sfuggire, quali possono essere il bollitore elettrico, disponibile a poco più di 30 euro, oppure anche il tostapane e la macchina per la raclette, che presenta anche funzione pizza, disponibile all’acquisto a meno di 80 euro. Tutti questi prodotti sono distribuiti con la garanzia di 24 mesi, perfetta per coprire i singoli difetti che si potrebbero verificare in fase d’utilizzo.