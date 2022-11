L’uno dei maggiori pericoli a cui ogni utente connesso al mondo del web deve prestare attenzione ogni giorno è costituito senza alcun dubbio dal phishing, la nota pratica fraudolente infatti colpisce con cadenza regolare e con delle vere e proprie ondate di attacchi tutti gli utenti connessi al mondo degli internet, l’obiettivo l’obiettivo è riuscire ad appropriarsi i dati sensibili come codici di accesso bancari o password.

Questa tipologia di attacco prende corpo in false comunicazioni spacciate a nome di enti autorevoli le quali cercano di indurre il lettore a compiere azioni con l’inganno, come ad esempio effettuare accessi presso link esterni oppure scaricare allegati malevoli, step fondamentali per la riuscita della truffa.

Phishing a nome di INPS

La nuova mail di phishing circolante in Italia ribadisce perfettamente tutti questi concetti quest’ultima si mostra come un avviso da parte di INPS che informa l’utente di una richiesta presso l’ente nazionale non ha data a buon fine a causa di loro documentazione incompleta la quale però può essere visionata scaricando un allegato presente nella mail, e quest’ultimo contiene però un malware a dir pocotale e si è eseguito si installerà in modo permanente del vostro PC iniziando a copiare tutti i dati sensibili presenti in memoria come fa il Bari oppure password di accesso ufficiale.

Onde evitare di cascare in pieno della truffa il consiglio migliore da seguire è quello di gestire are immediatamente la mail non appena riconosciuta e ovviamente di non scaricare l’allegato presente per nessun motivo al mondo.