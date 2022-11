Negli ultimi anni, molti utenti sono stati delusi dal fatto che Samsung abbia utilizzato i propri SoC Exynos, probabilmente inferiori, in Europa nei suoi dispositivi di punta invece degli Snapdragon di Qualcomm.

Ma c’è una buona notizia, e arriva direttamente da Qualcomm: non ci saranno più Exynos nella famiglia Galaxy S23 l’anno prossimo, in nessuna parte del mondo: diventeranno tutti smartphone alimentati dagli Snapdragon.

Ad aumentare l’entusiasmo di oggi c’è il famoso leaker Ice Universe, che rivela che Samsung utilizzerà un’esclusiva versione ad alta frequenza del chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 appena annunciato per la famiglia Galaxy S23 in Europa. Un dispositivo che spera di superare tutti i suoi concorrenti e predecessori.

I primi benchmarks

Ice Universe ha pubblicato i risultati di un presunto benchmark di Geekbench 5, mostrando che il prossimo Galaxy S23 Ultra (numero modello SM-S918B) raggiunge un punteggio di 1.504 single-core e un punteggio multi-core di 4.580, ovviamente con Android 13. Questi punteggi sono leggermente inferiori a quelli che abbiamo visto ultimamente in giro. Il prototipo che è stato testato aveva 8 GB di RAM.

Il core Kryo Prime basato su Cortex-X3 viene mostrato in esecuzione a 3,36 GHz, rispetto a 3,2 GHz nella versione non Samsung del SoC, sebbene le frequenze degli altri sette core non siano cambiate. Non è chiaro quanta differenza questo farà negli scenari di utilizzo della vita reale, ma sarà sicuramente può essere un vanto per Samsung che in questo periodo non sta affrontando un buon momento. Solo Apple nell’ultimo trimestre è riuscita ad andare nuovamente in positivo, guadagnando ancora una volta la fiducia degli investitori.