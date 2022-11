Anche se il suo valore si è abbassato considerevolmente, El Salvador ha comunque deciso di continuare a scommettere sul Bitcoin. Infatti, il presidente dello Stato Nayib Bukele ha annunciato che il Paese situato in Sud America acquisterà un Bitcoin al giorno a partire da domani. Piano vincente o flop assicurato?

El Salvador continua a credere in Bitcoin: scelta giusta o completamente sbagliata

Il mezzo di comunicazione del presidente Bukele è Twitter, dove ha infatti diffuso la notizia ma con pochissimi dettagli a riguardo. Tuttavia, questa scelta susciterà sicuramente diverse reazioni nelle persone, essendo che Bitcoin ha perso il 75% del suo valore storico che è riuscito a raggiungere a novembre dell’anno scorso.

Per molti questa è una scelta sbagliata perché la crypto potrebbe calare ulteriormente. Tuttavia, ciò consentirebbe al Paese potrebbe approfittare dei prezzi più bassi per riuscire a portare avanti i suoi piani di sviluppo essendo che comunque parliamo della criptovaluta più importante che esista attualmente.

Come ben sappiamo, El Salvador è diventato il primo Paese in assoluto a rendere Bitcoin una moneta a corso legale. In base ai dati di inizio anno, in seguito alla legge sul Bitcoin il turismo nel Paese è cresciuto del 30%, con lo stesso Bukele che parlò su Twitter di una crescita record del PIL, in doppia cifra per la primissima volta nella storia del Paese.

Ciò che sta accadendo con la criptovaluta non aiuta El Salvador, il quale però ha comunque intenzione di continuare a puntarci. Mentre scriviamo, il Bitcoin viene scambiato a 16.749,20 dollari, dunque in aumento dello 0,41% rispetto alla giornata di ieri.