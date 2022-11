Il motore di ricerca DuckDuckGo sta portando una funzione di protezione dal tracciamento delle app a tutti gli utenti Android. La società ha lanciato una beta aperta per il nuovo strumento.

Debuttata a novembre dello scorso anno, la funzione era disponibile finora solo in una beta limitata. Per partecipare bisognava entrare in una lista d’attesa. Ma nonostante sia ancora in versione beta, chiunque può ora accedervi grazie al rilascio dell’ultima versione per Android.

La protezione dal tracciamento delle app è praticamente autoesplicativa. Impedisce alle app sul telefono di monitorare l’utilizzo, le attività online e i dati personali. Se abilitato, lo strumento rileverà quando un’app si prepara a inviare i tuoi dati a tracker di terze parti. Quindi bloccherà quel tentativo, proteggendo così la tua privacy.

Sarà presente un contatore in tempo reale che mostra quale società di monitoraggio ha cercato di ottenere dati dalle tue app. Molto spesso, si tratterà di Google. Ma DuckDuckGo non consente al gigante della tecnologia di rintracciarti.

Un nuovo tipo di soluzione contro le app di terze parti

La maggior parte delle altre soluzioni impedisce alle app di ottenere i tuoi dati, mentre DuckDuckGo blocca i tracker di terze parti. Il vantaggio di questo approccio è che non impedisce la funzionalità di un’app. Molte app richiedono l’accesso alla tua posizione, fotocamera, microfono e altro per funzionare correttamente.

Se blocchi quell’accesso, perderai la funzionalità. Con la protezione del tracciamento delle app di DuckDuckGo, non devi preoccuparti di questo. Le app avranno accesso a tutte le informazioni di cui hanno bisogno. Solo i tracker di terze parti in quelle app non possono accedere ai tuoi dati.

Dopo aver installato l’app, aprila e tocca il pulsante con tre punti nell’angolo in alto a destra. Ora vai su Impostazioni e tocca Protezione tracciamento app. L’app ti guiderà attraverso il procedimento da seguire. Tocca Continua fino a quando la funzione non è abilitata. Puoi vedere tutte le app che ti stanno monitorando, e DuckDuckGo ti consente di concedere eccezioni per le singole app.