Conad mette letteralmente in imbarazzo i principali rivenditori di elettronica, tra cui appunto troviamo Unieuro, con il lancio di una campagna promozionale che è assolutamente tra le migliori che abbiamo mai visto in Italia, almeno tra i supermercati.

Il volantino rispecchia passo per passo quanto volevamo vedere da Conad, sia in termini di prezzi finali effettivamente raggiunti, che di disponibilità territoriale. E’ bene ricordare che tutti gli acquisti da Conad potranno essere effettivamente completati in ogni negozio, senza differenze o vincoli.

Tutte le migliori offerte Black Friday disponibili su Amazon sono in esclusiva assoluta su questo canale Telegram, scopritele subito.

Conad: splendide offerte per tutti gli utenti

Nuove offerte vi aspettano proprio in questi giorni da Conad, i prezzi sono molto bassi e convenienti, con la possibilità di avere accesso ad alcuni prodotti di elettronica di ottimo livello. Partendo dai dispositivi pensati per la casa, ecco arrivare un televisore HiSense, in vendita a meno di 200 euro, un prezzo irrisorio se pensate alla tipologia del prodotto in questione, a cui si possono aggiungere anche accessori per la casa altrettanto economici (esempio un frullatore ad immersione).

L’attenzione degli utenti si sposta perlopiù sul mondo della telefonia mobile, data la presenza di un’occasione più unica che rara, l’acquisto di uno smartphone a meno di 70 euro. Il modello in promozione non è di altissima qualità, è lo ZTE Blade A31, ma resta ugualmente un’opportunità che non dovreste assolutamente lasciarvi sfuggire nel periodo corrente. Tutte le offerte sono raccolte sul sito, in modo da conoscere i singoli prezzi.