Il 28 febbraio 2021, una palla di fuoco ha attraversato i cieli del Regno Unito, lasciando dietro di sé frammenti di un meteorite vicino alla città di Winchcombe, nel Gloucestershire.

È stato il primo meteorite ad atterrare nel Regno Unito in 30 anni. Gli scienziati hanno trovato questi frammenti celesti molto rapidamente, rimuovendoli immediatamente dalla contaminazione terrestre. Ciò significava che potevano essere analizzati quasi come se fossero campioni raccolti direttamente da un asteroide.

Il meteorite è già classificato come uno dei tipi più rari. In un nuovo articolo, un team del Natural History Museum di Londra e dell’Università di Glasgow ha condotto le prime analisi di laboratorio e ha scoperto che la roccia spaziale contiene circa il 10% di acqua ed è notevolmente simile alla composizione di quella terrestre. Ciò suggerisce che questa classe di meteoriti, note come condriti carboniose, deve aver svolto un ruolo cruciale nel portare l’acqua sul nostro antico pianeta.

“Le condriti carbonacee sono incredibilmente reattive e si degradano rapidamente nell’atmosfera terrestre, cambiando la loro mineralogia e composizione originarie. Ma per Winchcombe, non ha avuto quasi il tempo di reagire con l’ambiente terrestre, quindi sappiamo che tutto al suo interno è extraterrestre al 100%, compreso il 10% di acqua che contiene“, ha detto a IFLscience l’autore dello studio, il dottor Luke Daly dell’Università di Glasgow.

Presente anche il carbonio

E non c’è solo acqua. Il campione aveva anche prove di importanti molecole a base di carbonio e azoto. Tra questi c’erano gli aminoacidi, i mattoni delle proteine. Si ritiene che questi, insieme all’acqua, abbiano svolto un ruolo chiave nell’evoluzione della vita sulla Terra.

“La vita come la conosciamo ha bisogno di due cose chiave per avere una possibilità di emergere: acqua e molecole organiche come gli amminoacidi, il meteorite Winchcombe ha entrambi“, ha spiegato il dottor Daly a IFLscience.

Il recupero incredibilmente veloce dell’oggetto è stato possibile grazie alla Fireball Alliance del Regno Unito.