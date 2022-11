Quest’anno su Amazon le false conferme d’ordine hanno rappresentato oltre il 50% delle truffe segnalate dai clienti. Queste comunicazioni non richieste spesso si riferiscono a un acquisto (che non hai effettuato) e ti chiedono di agire con urgenza per confermare l’acquisto.

Quando si tenta di annullare l’ordine falso facendo clic su un collegamento o chiamando il presunto numero per il “servizio clienti”, i truffatori cercano quindi di rubare le tue informazioni personali o finanziarie.

“I truffatori che tentano di impersonare Amazon mettono a rischio i consumatori“, ha affermato Dharmesh Mehta, vicepresidente di Selling Partner Services di Amazon. “Sebbene queste truffe abbiano luogo al di fuori della nostra piattaforma, continueremo a investire nella protezione dei consumatori e nell’educare il pubblico su come evitare le truffe“.

Una situazione disperata per molti

I clienti che utilizzano Gmail, Yahoo! e altri provider di posta elettronica comuni possono essere sicuri che un’e-mail provenga da Amazon perché vedranno l’icona del logo con il sorriso di Amazon nella loro casella di posta.

In secondo luogo, si sta continuando a lavorare per cogliere sul fatto gli autori di queste truffe. Finora nel 2022 sono stati rimossi oltre 20.000 siti Web di phishing e 10.000 numeri di telefono utilizzati per le truffe. Sono stati segnalati anche oltre 100 malintenzionati in tutto il mondo alle forze dell’ordine locali.

In terzo luogo, bisognerebbe iniziare ad educare i consumatori su come evitare le truffe. Mentre i malintenzionati continueranno a cercare di eludere il rilevamento, ci sono suggerimenti utili che tutti noi possiamo utilizzare per evitare di cadere in una di queste trappole.