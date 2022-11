Amazon Prime gratis solo oggi: prezzi quasi gratis per il Black Friday

Avere attivo un abbonamento Amazon Prime porta con sé molteplici vantaggi per l’utilizzatore finale, in primis la possibilità di godere della spedizione più rapida possibile, ma anche la spedizione gratuita per ogni ordine di spesa (altrimenti sarebbe necessario un ordine superiore ai 19 euro).

Se le suddette due soluzioni non dovessero ancora convincervi, ricordiamo che sarà possibile accedere gratuitamente ad Amazon Prime Video, con tantissime serie TV, film e partite di Champions League in FullHD (almeno), ed anche a Amazon Photos, il servizio cloud su cui caricare i propri scatti, finendo con Deliveroo Plus, la soluzione ideale per avere i prodotto gratis senza costi di spedizione, al superamento dei 25 euro.

Amazon Prime gratis: ecco come fare

Tutto molto bello ed interessante, peccato che viene richiesto il pagamento di un canone fisso mensile (o annuale), del valore particolarmente elevato. Sia chiaro, a prima vista sembra una spesa eccessiva, ma osservando il tutto con occhio più critico, è facile comprendere che i benefici superano di gran lunga i difetti della cifra da versare.

Per aiutare gli utenti ad avvicinarsi al mondo Prime, Amazon da tempo offre un periodo di prova di 30 giorni, durante il quale sarà possibile godere di tutti i benefici esposti, senza limiti o vincoli. Al termine della mensilità gratuita spetterà all’utente decidere se abbandonare Amazon Prime, senza costi aggiuntivi, oppure attivare un abbonamento a pagamento.

L’unico vincolo è che non abbiate mai fruito di Amazon Prime in passato, l’attivazione è possibile qui.