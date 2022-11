Il 12 novembre 2022, ADO Ebike ha tenuto un evento di lancio del portavoce allo Sportzentrum Eggenstein di Karlsruhe, in Germania, per annunciare ufficialmente la giocatrice di badminton Yvonne Li come portavoce del marchio. Yvonne Li ha dimostrato la visione del marchio ADO di “ispirare più potenziale“. Insieme a SGS, le due società stanno promuovendo il “Low Carbon Travel Project” per promuovere viaggi a breve distanza a basse emissioni di carbonio e migliorare la potenza del prodotto ADOEBIKE, per sfondare e perseguire l’eccellenza insieme e per proteggere ogni ciclista.

Yvonne Li è nata ad Amburgo, in Germania nel 1998, e ha iniziato a giocare a badminton all’età di 5 anni. Attualmente è la giocatrice numero 1 in singolo in Germania e membro della squadra nazionale tedesca. Yvonne Li è allenata dall’allenatore Wang Xuyan, e da Detlef Poste, capo allenatore della nazionale tedesca. La stessa Yvonne Li ha dichiarato in un’intervista: “Il mio obiettivo è continuare ad avvicinarmi al livello più alto di giocatori di badminton nel mondo e poi competere con i primi cinque al mondo cercando di diventare sempre più forte.” Ciò riflette la sua audace sportività e il suo spirito combattivo. Yvonne Li si è sempre concentrata sul miglioramento della propria professionalità, lavorando sodo e puntando all’eccellenza, il che l’ha portata a raggiungere un’eccellente posizione al 23° posto nella classifica della Badminton World Federation. L’obiettivo immediato di Lee è ottenere buoni risultati alle Olimpiadi del 2024 a Parigi.

ADO EBIKE ha costruito il laboratorio ADO EBIKE QTL con SGS per concentrarsi sulla qualità, migliorare costantemente il livello di qualità del prodotto e dedicarsi alla ricerca di un’eccellente esperienza di guida dell’utente, diventando il primo laboratorio di e-bike QTL nel settore a conformarsi agli standard internazionali di certificazione. Dopo aver superato severi standard di produzione e ispezione, i prodotti sono stati testati per la sicurezza e la qualità del prodotto da DEKRA e SGS e hanno ottenuto con successo il marchio DEKRA riconosciuto a livello internazionale, oltre alla certificazione CE SGS. Pochi marchi del settore sono stati in grado di ottenere questa certificazione, ma ADO sì. Questa è una forte prova della sicurezza e dell’alta qualità di ADO

Al fine di fornire agli utenti una migliore esperienza di acquisto, ADO ha ottimizzato il proprio sistema logistico e di consegna attraverso il modello di magazzino all’estero. ADO ha già raggiunto la consegna in 48 ore in Germania, Regno Unito, Austria e Paesi Bassi, e altri paesi arriveranno a breve. Quest’anno, ADO è entrata a far parte del China Netzwerk Baden-Württemberg e.V. (Associazione economica sino-tedesca del Baden-Württemberg) e lavorerà insieme ad altre aziende cinesi e tedesche dell’associazione, per scambiare idee e imparare dai reciproci punti di forza al fine di fornire prodotti e servizi migliori ai consumatori cinesi ed europei.

La seconda generazione di ADO sarà presto lanciata per sbloccare più scenari di viaggio

Con l’annuncio ufficiale del portavoce del marchio ADO, la seconda generazione di prodotti ADO arriverà nel 2023 con cinque nuove collezioni: ADO Air, ADO Jingle, ADO DECE, ADO Beast e ADO Oasis. La serie ADO Air è un’e-bike pieghevole con puleggia, l’ADO Jingle è un’e-bike low-cross rilassata ed elegante, la serie ADO DECE è una bici da strada super-coppia, la serie ADO Beast è una e-bike potente e la serie ADO Oasis è una e-bike da carico. Allo stesso tempo, l’intera serie di prodotti sarà completamente aggiornata con i sistemi di controllo ADO Smart e ADO G-drive, integrando completamente prestazioni ed esperienza, creando prodotti più all’avanguardia per diversi scenari e fornendo soluzioni più vicine alle esigenze di guida degli utenti per viaggi a breve distanza.

In futuro, ADO Ebike si unirà alla sua portavoce, Yvonne Li, e SGS per raggiungere l’obiettivo strategico della “mobilità a basse emissioni di carbonio” e creare uno stile di vita sano ed energico, il forte appeal di Yvonne Li dimostra lo spirito sportivo e l’atteggiamento sano e positivo di ADO nei confronti della vita e incoraggia gli utenti a sperimentare attivamente, esplorare, innovare, sperimentare il divertimento del ciclismo e ispirare le proprie infinite possibilità.