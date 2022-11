WhatsApp si appresta ad introdurre una piacevolissima novità che renderà molto felici gli utenti che da tempo aspettavano di poterne usufruire. Da una attenta analisi dell’ultima beta pubblicata dall’azienda, infatti, pare essere possibile pensare di inviare un messaggio a sé stessi.

Per quale motivo dovremmo compiere una simile azione? la funzione è già attiva da diversi anni su Telegram, precisamente viene creata una chat messaggi salvati, all’interno della quale noi possiamo inviare foto, video, file o messaggi, a cui accedere da qualsiasi dispositivo collegato allo stesso account.

L’utilità è estrema, pensate semplicemente di aver letto una notizia e voler trasporre su WhatsApp web, o spostarla su un altro dispositivo (quando il multi-dispositivo sarà disponibile), oppure anche accedervi in un secondo momento sul tablet. Ecco che la possibilità di inviare messaggi a sé stessi diventa fondamentale per la buona riuscita dell’operazione. Stesso discorso per uno scatto effettuato da mobile, il quale vuole essere importato sul computer, basterà condividerlo su WhatsApp e poi accedervi dalla versione web.

WhatsApp: quando arriverà la funzione

Al momento, purtroppo, non abbiamo conferme su quando effettivamente tale funzione verrà attivata per tutti, è stata notata nella versione Beta, quindi pensiamo che presto sarà accessibile, sebbene comunque non si possa avere un timing preciso e ben definito. Le differenze tra WhatsApp e Telegram sembrano assottigliarsi di giorno in giorno, riuscirà l’applicazione di messaggistica di Facebook a raggiungerla?.