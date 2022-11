L’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, WhatsApp, ha recentemente inserito quattro nuove e comode funzioni, probabilmente che ancora non avete scoperto.

Una delle funzioni più utili è sicuramente quella che permette di scrivere a noi stessi, già raggiungibile precedentemente ma con un giro molto più lungo. Scopriamola insieme nei dettagli.

WhatsApp ora permette di chattare con noi stessi

Una volta aggiornata l’app, semplicemente si può selezionare anche il nostro numero di telefono fra i possibili interlocutori, che troviamo in rubrica seguito da Tu, tanto per non creare equivoci. Basta quindi iniziare a conversare con noi stessi e, di fatto, salvare in una pseudo-conversazione i contenuti che ci interessa mettere al sicuro o avere rapidamente a disposizione. Anche in un secondo dispositivo che, a quanto pare, si potrà presto collegare al proprio account WhatsApp.

Sono comunque molte le funzionalità già disponibili per WhatsApp che possono rendere più leggera o veloce l’esperienza d’uso. Per esempio, può venire la curiosità di sapere chi siano i contatti preferiti, quelli con cui si chatta di più e con cui ci si scambiano più contenuti? Per capirlo, e visualizzare anche la quantità di spazio occupato dai contenuti inviati da ogni interlocutore, basta accedere alle Impostazioni, poi cliccare su Archiviazione e dati, Gestisci archiviazione e accedere all’elenco dei contatti in ordine di utilizzo e frequenza.

Inoltre è ora possibile blindare l’applicazione con Face ID o Touch ID recandosi in Impostazioni, Account, Privacy e Blocco Schermo. Oppure è possibile appuntare le chat non lette ed esportare le chat in ZIP, per chi ha bisogno di averle su un altro dispositivo o sul PC. Insomma, tutto quello che vi resta da fare per ottenere queste nuove funzioni è aggiornare l’applicazione!